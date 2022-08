Pubblicità

L’autosalone AutoAffari di Marco Pendolino quest’anno ci stupisce ancora, l’azienda presente nel territorio da oltre 40 anni sfoggia la prestigiosa collezione di subaru impreza e mitsubishi Lancer evo ,queste fantastiche e leggendarie Auto giapponesi da rally, nel suo avvincente autosalone sulla s.s.115 , qui a Licata , si fa notare in modo eccellente dagli appassionati ed esperti nel settore automobilistico non solo in Sicilia ma in tutta Italia.

Ieri, ospiti di Marco e Valentina, sono arrivati a Licata I famosi youtuber Fede Perlam e Ginevra del Lago,

affermati e conosciuti da tutti nel settore auto.

Persone squisite e gentilissime i due hanno potuto apprezzare Licata, fare un bagno nel nostro mare, visitare la zona collinare, il centro storico, assaggiare le prelibatezze culinarie tipiche del nostro territorio ma soprattutto sono rimasti ammaliati e conquistati dalla favolosa e prestigiosa collezione di lancer evo e subaru di Marco.

L’autosalone di Marco trasuda amore e passione per ciò che si fa.

Marco e Valentina continuano con gentilezza, caparbietà e passione a farsi notare, questi due ragazzi una ne pensano e cento ne fanno!

A breve uscirà il video completo di questa splendida esperienza .

Restate sintonizzati sui canali e pagine di Marco per non perdervi il video che uscirà questa settimana su YouTube sul canale di Fede Perlam.