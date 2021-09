Pubblicità

I fratelli Domenico e Joel Cannizzaro hanno raccontato la loro storia in diretta a “I Fatti Vostri”, la trasmissione in onda ogni mattina su Rai 2. I due fratelli hanno raccontato la loro esperienza a partire dal primo giorno in cui si sono conosciuti (grazie al calcio) fino ad oggi, con in mezzo il processo per l’adozione. I due fratelli hanno anche palleggiato in diretta tv.