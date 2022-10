Due nuove giornate di sciopero sono state indette dagli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo. Ecco la nota della CGIL.

Premesso:

• che in data 25/08/2022, è stata avviata la procedura di raffreddamento, ai sensi della normativa vigente, riguardo la vertenza dei mancati pagamenti delle spettanze ai lavoratori

• che i lavoratori dipendenti e quelli utilizzati nelle Società in indirizzo non percepiscono puntualmente le spettanze mensili, le quali vengono versate dopo lo svolgimento di assemblee e scioperi con grave perdita economica da parte dei lavoratori con una grave criticità per il servizio pubblico di igiene ambientale;

• gli accordi sui tempi del versamento delle spettanze e sulle modifiche dell’organizzazione del lavoro, non sono, ad oggi, stati rispettati;

• che il servizio si trova in una situazione di forte criticità e che questa situazione potrebbe sfociare in un grave crisi igienico-sanitaria;

• che i lavoratori sono costretti a prelevare l’immondizia da terra senza l’ausilio di attrezzature e con rischi per la propria salute;

• che è necessario procedere alla verifica dell’attuale organizzazione del lavoro e dei servizi di raccolta;

• le norme contrattuali statuiscono che le spettanze mensili devono essere versate, per i lavoratori distaccati entro la fine del mese e per i dipendenti delle imprese entro il quindicesimo giorno a cui si riferisce la remunerazione;

• che i lavoratori non riescono a programmare le spese essenziali della propria famiglia;

• che si è svolta una prima giornata di sciopero il 20 settembre 2022;

considerato

• che è necessario fare rispettare le norme dei CCNL applicati e del capitolato d’appalto;

• che ad oggi, permangono interamente i motivi della vertenza;

La scrivente O. S. giudica la situazione molto grave e nell’esprimere preoccupazione per i disagi che i cittadini e i lavoratori potranno subire, per assicurare la regolarità nell’erogazione delle spettanze, nel registrare lo stato d’agitazione del settore,

proclama

lo sciopero dei lavoratori per mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 2022le giornate del 20 settembre 2022;

La presente equivale a preavviso di sciopero ai sensi di legge.

Si fa presente, infine, che saranno assicurati i servizi minimi essenziali prescritti dalla normativa vigente.

Un suggerimento all’amministrazione comunale arriva da Angelo Bennici. “Si anticipi ai lavoratori ambientali il netto della busta paga, è già stato fatto in passato e così si potrebbe scongiurare lo sciopero. Il resto di contributi e tasse potrebbe invece essere versato successivamente, ma intanto si anticipi ai dipendenti il netto così da non far cadere la città in una nuova crisi igienico-sanitaria”.