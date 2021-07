Pubblicità

Momenti di grande tensione nel tardo pomeriggio di oggi a Marianello. Due bambini di origine tunisina hanno rischiato di annegare a causa della corrente. Il salvataggio in extremis è stato reso possibile grazie ad un’autentica catena umana che si è prodigata a lungo per portare in salvo i due minori. Il primo soccorso è stato prestato da un ex carabiniere in pensione. Subito dopo, i bambini e l’uomo sono stati raggiunti dai titolari del lido Halikis, Angelo e Sergio Vincenti insieme ad alcuni dei giovani che stanno partecipando ad un torneo di beach volley. I due bambini, una volta portati a riva, sono stati trasferiti in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118 che ha successivamente soccorso anche l’ex Carabiniere che necessitava di cure dopo lo sforzo sostenuto. Da sottolineare la macchina della solidarietà azionatasi a Marianello. I soccorritori hanno sfidato il pericolo della corrente e molti di loro sono rimasti feriti dalla presenza degli scogli. A Marianello è arrivata anche una motovedetta della Capitaneria con lo stesso comandante Luminari impegnato nelle operazioni di soccorso.