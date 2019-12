Molo di Ponente darsena di Marianello, interdetto il transito per motivi di sicurezza

E’ stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Licata l’ordinanza a firma del Direttore della Struttura Territoriale Ambiente – Agrigento Caltanissetta- dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, con la quale è stato disposto l’interdizione immediata all’uso pubblico, nell’ambito costiero, del tratto demaniale ricadente all’interno della darsena di Marianello del porto di Licata in corrispondenza del molo di ponente.

Si tratta dei tratti in cui insistono criticità derivanti dallo stacco di alcuni pannelli di rivestimento in cemento armato che si sono abbattuti nella zona di transito e di situazioni di criticità del cancello di entrata del molo di ponente, in quanto si presenta in evidente stato di corrosione dovuto alla ruggine.

Il provvedimento scaturisce da una segnalazione fatta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

Oltre alla pubblicazione all’albo pretorio online dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e del Comune di Licata, l’ordinanza dispone al Comando di Polizia Municipale dell’ente di vigilare e mantenere apposita cartellonistica di divieto nel sito fino a cessata emergenza, nonché l’invio di copia della stessa alla Prefettura, alla Questura, al Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 8 – Palermo, alla Caserma dei carabinieri di Licata, alla Protezione Civile Regionale, alla Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.