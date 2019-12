Disposta la ZTL in centro per le festività natalizie

A seguito di quanto deliberato dalla Giunta Municipale, il Responsabile della P.O. n° 10 – Polizia Municipale, Giovanni Incorvaia, con ordinanza dirigenziale n° 78 del 18 dicembre 2019, ha emanato le norme per la disciplina del traffico veicolare ai fini dell’istituzione della Z.T.L. Nel centro storico in occasione delle festività natalizie.

Il provvedimento prevede:

l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione in Corso Vitt. Emanuele nel tratto compreso tra Piazza Regna Elena e la Via Cap. Bonsignore, Piazza Regina Elena, Via Collegio, Via S. Andrea nel tratto compreso tra C.so Vitt. Emanuele e Via Monte di Pietà, Via Carducci e Via S.T. Spina;

l’inversione de senso di marcia della Via Guccione che sarà percorribile da Piazza Regna Elena a Via Bucceri, secondo il seguente calendario;

nei giorni 20, 21, 22 Dicembre 2019 dalle ore 18 alle ore 24,00;

nei giorni 26, 27, 28 e 29 Dicembre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 24,00;

nei giorni 3, 4, 5 e 6 Gennaio 2020 dalle ore 18,00 alle ore 24,00;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso nel tratto compreso tra il civico 15 e Piazza Matteotti nel periodo che va dal 20 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020.

L’esercizio della deroga opera esclusivamente in forza delle categorie di veicoli specificamente indicate ed è subordinato alla esibizione del permesso (che ha validità nel periodo indicato) o del diverso documento autorizzativo, con la precisazione che la mancata esibizione del permesso non consente l’esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati:

veicoli di residenti all’interno della Z.T.L.;

veicoli in disponibilità di persona e diversamente abili muniti di contrassegno speciale;

veicoli di soccorso e delle Forze di Polizia;

i titolari di permessi in deroga non sono autorizzati a sostare nelle aree interessate dalla Z.T.L.