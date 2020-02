Pullara replica a Tardino: “Persa occasione per essere collaborativa”

“Invece di criticare l’operato e la collaborazione dei deputati regionali e del Ministro, avrebbe dovuto mettersi a fianco di chi, come me, sono sempre presenti sul territorio per difendere i diritti dei lavoratori, come quelli della pesca, che appartengono ad un comparto sempre più in difficoltà”.

È quanto dichiara il deputato regionale l’On. Carmelo Pullara capogruppo popolari e autonomisti all’Ars rispondendo alle recenti dichiarazioni fatte dall’ On Tardino.

“Ancora una volta -aggiunge Pullara- l’On.Tardino ha perso un occasione per poter essere collaborativa con tutte le altre forze politiche, avendo un atteggiamento moderato e propositivo, e non demolitorio e fine a se stesso”.