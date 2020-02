Carnevale 2020, ecco i dettagli: 5 carri, 4 giorni di sfilate. No mazze e alcolici

Carnevale 2020, ecco i dettagli: 5 carri, 4 giorni di sfilate. No...

Cinque carri in gara, divieto di vendita di mazze o altro materiale contundente e divieto di vendita di alcolici. Sono stati svelati i dettagli del Carnevale Licatese 2020.

Licata calcio vecchie Glorie, La Casa di Carta, Spongebob, Bob Marley, Scooby doo e Ghostbusters saranno i carri allegorici che sfileranno per la città.

Alla conferenza stampa di presentazione in Aula consiliare a cui hanno preso parte il Sindaco Galanti, il vice Montana e gli assessori Violetta Callea e Andrea Burgio sono stati resi noti anche i dettagli legati alla sicurezza e al percorso che seguiranno le sfilate. Presenti anche il presidente del Consiglio Russotto e i consiglieri Carmelinda Callea e Giuseppe Peruga. Il concentramento si terrà in Rettifilo Garibaldi con i carri che poi sfileranno per corso Serrvoria, corso Roma e Piazza Progresso. Quattro i giorni di manifestazioni e sfilate a partire da martedì.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Marcello Giavarini, all’associazione Bellini Curri, alle scuole e alle associazioni che hanno partecipato all’organizzazione e all’ex vicesindaco Angelo Vincenti.