Il Licata d’esportazione non funziona, Biancavilla è ancora amara

Seconda sconfitta consecutiva per il Licata che in formato trasferta stenta ad imporre il proprio gioco e lascia al Biancavilla i tre punti. Gli etnei allenati da poco da mister Mascara (ex giocatore professionista che militò nel Catania) vincono per 1-0. Con questo risultato raggiungono proprio i licatesi al settimo posto a quota 32 punti. Eppure il match si è acceso a tratti, mantenendosi sui binari dell’equilibrio. Si registra per il Licata solo un gran tiro teso di Sangiorgio, salvato in due tempi dall’estremo difensore Genovese che fa sua la palla quando Convitto prova a piazzarla da fermo. La rete della vittoria arriva al 68’, errore di Doda che regala palla agli avversari, si innesca un contropiede con Lucarelli che ha spianato la strada per una facile conclusione di Graziano. Sul finire della gara, proprio nei minuti di recupero viene espulso per una protesta reiterata il giovane centrocampista licatese Diaby. Una nota dolente per il Licata che ritorna a casa con Daniello infortunato. Infatti il difensore mette male il piede ed esce in barella. Speriamo non sia nulla di grave e che possa rimettersi presto.

Salvatore Cucinotta