Chiesta la sospensione temporanea del pagamento delle bollette idriche

Con una nota indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci, il Sindaco Giuseppe Galanti ha chiesto un suo intervento presso Girgenti Acque per la sospensione temporanea del pagamento delle bollette idriche di prossima scadenza.

La richiesta prende spunto dalla necessità di non allentare la morsa alla lotta al Coronavirus, in considerazione del fatto che una delle armi meglio indicate per contenere e contrastare il fenomeno è quello di vietare la libera circolazione di tutti i cittadini, se non per casi analiticamente indicati dai decreti presidenziali che disciplinano la materia.

E il costringere la gente a recarsi presso gli sportelli postali o bancari per procedere al pagamento delle bollette varie, nonostante il momento particolarmente delicato, favorirebbe il nascere di assembramenti, cosa che, invece, va assolutamente evitata per non alimentare eventuali casi di contagio.