“Apprezziamo la vicinanza dell’onorevole Carmelo Pullara nelle vicenda che ci riguarda da vicino. Il suo interessamento per la convocazione di un tavolo tra le parti in Prefettura ci ha dato notevole soddisfazione e siamo convinti che anche in futuro questo interesse rimarrà vivo per la nostra causa”.

Lo riferiscono al nostro portale gli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo.