Premiati i vincitori del concorso di poesia “L’Arcobaleno dei miei pensieri” al Re Capriata

Si è svolta mercoledì scorso la cerimonia di Premiazione della I° edizione del concorso di poesia “L’Arcobaleno dei miei pensieri” promosso dall’IISS F.Re Capriata di Licata. La cerimonia è avvenuta in concomitanza all’Open Day in cui l’Istituto ha accolto le famiglie e gli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado per presentare la sua offerta formativa e far visitare i Laboratori. Il concorso ha voluto far riscoprire la bellezza della poesia in una società in cui i giovani usano i Social network e le tecnologie come basilari per la loro vita, abbandonando completamente la scrittura e non riflettendo più sull’importanza dei sentimenti. Dopo i saluti di apertura del Dirigente scolastico prof. Sergio Coniglio si è proceduto alla consegna degli attestati di merito a tutti i partecipanti, con piacevoli intervalli musicali, balli e interpretazioni delle poesie finaliste, tutte attività curate dagli alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto. A consegnare i premi ai tre finalisti la giuria composta da alcune docenti dell’Istituto e dal Poeta dialettale Lorenzo Peritore, che a conclusione della serata ha recitato due delle sue poesie. I tre vincitori sono stati: l’alunno Andrea Scinica della scuola media “F. Giorgio”- plesso De Pasquali con la poesia “Sta Licata”, che si è classificato primo, seguito dall’alunna Di Caro Lorena della scuola media “G. Marconi” con la poesia “L’Arcobaleno dei miei pensieri” e dall’alunna Desiré Pia Carella della scuola media “G.Marconi” plesso Quasimodo con la poesia “A ma vita”. Un grande plauso anche agli altri partecipanti non vincitori del concorso che si sono distanziati dai finalisti per un minimo punteggio e che meritano di essere elencati in ordine casuale: Mario Pira con la poesia “Di notte”, Lara Maria Russo con la poesia “Lottare”, Aurora La Greca con la poesia “La primavera”, tutti della classe III B della scuola media “G. Marconi” di Licata, Maria Chiara La Rocca della classe III A dell’I.C. Giorgio di Licata con la poesia “I bambini del mondo”, Leonardo Sanfilippo della classe III E dell’I.C. Leopardi- plesso Bonsignore con la poesia “Il cielo” e Dario Polito della classe III D dell’I.C. Leopardi- plesso Bonsignore con la poesia “Tra i pensieri”.