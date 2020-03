Il PD al Sindaco: “Cosa aspetta a sospendere i tributi locali?”

Ci chiediamo cosa stia facendo e cosa aspetti il Sindaco e la sua giunta ad emanare lo stop ai tributi locali per emergenza Coronavirus. L’economia della nostra città già sofferente, necessita di urgenti provvedimenti che in linea con le disposizioni del Governo nazionale sospendano il pagamento di tasse e tributi e prevedano eventuali agevolazioni a sostegno delle attività commerciali. Ora più che mai è necessaria la sospensione,

adesso che tante persone hanno presentato istanza in autotutela per l’annullamento di bollette inviate dal Comune, altrimenti alla scadenza se i termini non verranno prorogati, i cittadini saranno costretti a pagare. La sospensione è un atto dovuto alla città.

Perché, fatta eccezione di pochissimi, il Consiglio comunale tace? Dove sono coloro che dovrebbero tutelare i

cittadini? Qualche dubbio sorge spontaneo. Sindaco esigiamo provvedimenti urgenti.

Il coordinamento PD Licata