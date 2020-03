Continua la solidarietà: Bricoline dona 20 mascherine all’ospedale

A Licata si susseguono i gesti di solidarietà.

Stamani un commerciante ha donato 20 mascherine FP1 ed FP2, per proteggersi dal contagio del Coronavirus, agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Si tratta di Salvatore La Cognata di Bricoline.

“Mi è arrivata una fornitura di mascherine – è il commento di La Cognata – e considerato che volevo donarle a chi ne ha più bisogno, ho chiesto a Giuseppe Russotto, presidente del consiglio comunale di Licata, un consiglio. E’ stato lui a suggerirmi di donarle al pronto soccorso. Questi presidi, ritengo, siano utilissimi a chi è in prima linea nel fronteggiare il Covid 19”.

“Da operatore sanitario, oltre che da amministratore – ha confermato Giuseppe Russotto – so quanto medici, infermieri e personale parasanitario stanno facendo nel tentativo di limitare al minimo il contagio. Al tempo stesso conosco le difficoltà nel reperimento dei dispositivi protettivi, perciò ho ritenuto opportuno che le mascherine andassero al pronto soccorso. Ringrazio Salvatore La Cognata per la sensibilità dimostrata”.