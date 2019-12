Giornata in piscina gratis

Sabato 21 dicembre, la Sanitas per aquam di Licata, aprirà le porte della propria struttura polifunzionale per fare scoprire le attività svolte.

Sarà possibile, previa prenotazione, di usufruire delle attività di aquagym, aquaxfit, fitboxe, funzionale, hydrobike, bodypump, babi pool party.

Nello stesso periodo l’azienda proporrà una serie di percorsi benessere promozionali.

Per prenotare potete chiamare ai numeri: 0922 1837122 – 3791355478 o venirci a trovare in

Via Umberto II , 19 – LICATA.