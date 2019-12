Annalisa Tardino dona 10 divise alla Pro Civis di Licata, il 21 la consegna (video)

Sarà consegnato nel pomeriggio del 21 dicembre il dono che l’on. Annalisa Tardino ha voluto fortemente fare alla città di Licata in vista del Natale.

Alle ore 17 presso il chiostro San Francesco, nella sala adibita a “casa di Babbo Natale”, l’europarlamentare licatese consegnerà ufficialmente alla Procivis Licata dieci divise, che l’associazione locale utilizzerà per svolgere la propria attività a tutela della pubblica incolumità. L’associazione aveva, infatti, richiesto un sostegno economico per l’acquisto delle divise in uso ai volontari, indispensabili per le attività svolte su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile in caso di emergenze idrogeologiche o incendi, e la richiesta ha trovato un immediato e sentito accoglimento.

Un messaggio simbolico di vicinanza ai propri concittadini da parte dell’on Tardino per augurare un sereno Natale, anche a nome dell’intera Sezione Lega di Licata.