Sospiro di sollievo per la residenza sanitaria per anziani Parnaso. I tamponi a cui è stato sottoposto il personale sanitario, come ci è stato spiegato dalla rappresentante legale Angela Salviccio, hanno infatti dato esito negativo. “Abbiamo anticipato l’efficacia del decreto – le parole del dottore Carmelo Castiglione – impedendo già una settimana prima dell’entrata in vigore le visite dei parenti per la salute dei nostri ospiti. Abbiamo però ovviato con le video-chiamate”. Parnaso che ha ricevuto una donazione importante da parte dell’azienda Omnia di Incorvaia e Peritore: sono state consegnate 15 visiere “per plex per deces” che andranno ad aumentare la dotazione di dispositivi di protezione individuale per quanti operano nella struttura. “Un grande ringraziamento ai signori Incorvaia e Peritore” ci fanno sapere dalla Parnaso che a giorni riceverà un’altra donazione dall’imprenditore licatese di stanza in Germania, Salvatore Bona.