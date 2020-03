Rinviato a data da destinarsi il Consiglio Comunale

Alla luce delle disposizioni del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Siciliana, in materia di contenimento e contrasto alla Covid -19, con un avviso emesso oggi, il Presidente del Consiglio comunale ha rinviato, a data da destinarsi, la programmata seduta del civico consesso fissata per domani, 17 Marzo 2020, alle ore 18,00, presso la sala consiliare del Palazzo di Città.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state rinviate, fino al 3 Aprile 2020, salvo nuove disposizioni, tutte le attività previste dalla legge per i consiglieri comunali, quali ad esempio riunioni delle commissioni consiliari e dei capigruppo consiliari.

La decisione del massimo esponente del Consiglio comunale è stata adottata in considerazione dei casi di COVID-19 registrati a Licata e dopo avere sentito sia i Capigruppo consiliari che il Segretario Generale del Comune, in modo da dare il proprio contributo di cittadini accogliendo l’invito, fatto dalle competenti autorità, di rimanere a casa per evitare un rischio epidemiologico.