Coronavirus, i medici di base chiedono un incontro al Sindaco

Stamani i medici Armando Antona e Giacomo Burgio in rappresentanza di tutti i medici di famiglia di Licata, vista la positività di 2 pazienti al Covid-19 e altri casi sospetti, hanno protocollato presso Palazzo di città un documento dove chiedono un incontro con il sindaco Giuseppe Galanti, in quanto rappresenta la prima carica sanitaria locale, e la presenza delle altre autorità sanitarie locali e provinciali. Scopo dell’incontro è quello di discutere delle problematiche esistenti e cercare delle valide soluzioni per fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus nella nostra città.

“Siamo sereni sull’ottimo lavoro svolto fin adesso da parte di tutta l’amministrazione comunale per la buona gestione dell’emergenza coronavirus, ed è per questo che ci complimentiamo con loro. In quanto siamo noi medici di famiglia a venire, per primi, a conoscenza di eventuali altri casi sospetti visto che i pazienti contattano noi medici di famiglia reputiamo necessario l’incontro per definire una maggiore e dettagliata gestione dei pazienti per l’incolumità di tutta la cittadinanza. Concludiamo dicendo che siamo sicuri che il sindaco Dott. Giuseppe Galanti accolga la nostra richiesta ed organizzi celermente l’incontro”.