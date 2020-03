Coronavirus, Cimino: “Serve un’informazione corretta e puntuale”

La dottoressa Maria Grazia Cimino ha indirizzato una nota alla Prefettura e alle istituzioni sanitarie regionali e provinciali per chiedere una migliore comunicazione istituzionale in materia di Coronavirus.

Rivolgiamo ancora una volta l’appello per una corretta e puntuale informazione sulla diffusione del contagio da Coronavirus nel territorio della provincia di Agrigento e la sua distribuzione territoriale.

Temiamo che un malinteso senso del rispetto della privacy non consenta di far conoscere alla cittadinanza quale sia la catena della trasmissione del virus, con chi e con quali zone siano venute in contatto le persone risultate positive.

Ribadiamo, nessuno di noi desidera conoscere nome e cognome delle persone oggi contagiate e alle quali inviamo i migliori auguri di pronta guarigione, ma vogliamo solo riaffermare il diritto ad una corretta comunicazione sanitaria che periodicamente ci aggiorni sull’andamento della situazione, su quanto accade nell’Ospedale di Sciacca, per non lasciare spazi ad allarmistiche notizie che possono soltanto confondere e preoccupare la cittadinanza.

Dai nostri punti di ascolto (TDM, associazioni, ecc) raccogliamo un diffuso senso di sfiducia nei confronti delle Autorità proprio perché sembra mancare questo “filo diretto”. Non possiamo permettere che questo accada.

Tantissimi cittadini stanno danno prova di grande senso di responsabilità rispettando le direttive in materia, talvolta anche con difficoltà, per questo dobbiamo rafforzare quel patto tra istituzioni e cittadini che ci consentirà di vincere questa battaglia.