Licata, in trasferta non va. Pesante 4-0 a Torre Annunziata

Trasferta campana che si chiude con un risultato rotondo a favore dei padroni di casa. Infatti il quotato Savoia mette a segno quattro reti nell’arco dei novanta minuti, senza subirne dai licatesi, apparsi arrendevoli soprattutto dopo la rete che ha sbloccato la partita nella prima frazione. Il Licata aveva gestito bene la prima mezz’ora di gioco, ma non ha messo in atto una controffensiva. La rete di apertura arriva al 29’ con Scalzone che ci prova dai venticinque metri. L’esordiente portiere licatese Serenari tenta di prenderla ma la palla impatta sulla traversa e De Vena di testa la insacca. Il raddoppio nella ripresa. Al quarto d’ora viene concessa ai bianconeri una punizione dal limite dell’area. Si incarica del tiro Gatto che la deposita in rete con un rasoterra che passa tra la barriera. La terza segnatura invece è opera di Scalzone che alla mezz’ora, lascia partire un tiro ad incrociare sul secondo palo che Serenari non riesce a controllare. Quasi allo scadere il poker del Savoia con Osuji.

Salvatore Cucinotta