Disostruzione caditoie, Pira: “Finanziamento ottenuto grazie all’onorevole Pullara”

Lavori in corso per la disostruzione delle caditoie, l’ex assessore ai Lavori Pubblici Pira rivendica l’ottenimento del finanziamento in sinergia con il parlamentare regionale Carmelo Pullara.

Pochi mesi dopo aver ricevuto la delega ai Ll.pp. da parte del sindaco diedi disposizioni all’ufficio tecnico di predisporre un progetto per il ripristino della funzionalità idraulica delle caditoie presenti in città, al fine di risolvere o alleviare, in certe zone, il problema degli allagamenti dopo brevi piogge.

Grazie all’intervento dell’onorevole Pullara, il quale ha convocato un tavolo tecnico in assessorato

Protezione Civile Regione Sicilia, si è ottenuto un finanziamento di oltre 250.000 euro per la disostruzione e ripristino delle caditoie di tutto il nostro territorio urbano. In brevissimo tempo, il geometra Napoli e il geometra Augusto hanno redatto un progetto di mappatura e intervento. Da qualche giorno in città sono iniziati i lavori.

Purtroppo gli unici finanziamenti o progetti ottenuti e presentati risalgono alla prima amministrazione Galanti, da settembre ad oggi abbiamo solo assistito a un valzer di poltrone e gruppi consiliari, oltre ad una schizofrenia amministrativa senza precedenti. La direttiva sindacale con la quale si priva la possibilità di rateizzare gli oneri di urbanizzazione, oltre a testimoniare e certificare una incoscienza amministrativa drammatica, evidenzia un tentativo maldestro di restare seduto in quella poltrona, da parte del sindaco, anche al costo di soffocare gli ultimi polmoni di una economia già morente. Imbarazzante è il complice silenzio di 20 consiglieri, nonostante fra di loro siano presenti, commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, tutti connessi direttamente all’economia del paese, decisione mortificante ma soprattutto inspiegabile.

Antonio Pira – ex assessore ai Lavori Pubblici