In data 2 agosto 2021, in Licata la Polizia di Stato, nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, traeva in arresto nella flagranza dei reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, un licatese M.F. classe’56, pluripregiudicato, pensionato. Invero, gli uomini del Commissariato, nel corso della predetta attività di polizia controllavano l’odierno arrestato già gravato da precedenti specifici nei pressi della locale stazione degli autobus proveniente da Palermo. A seguito di perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di 15 panetti di sostanza stupefacente del tipo Hashish, del peso complessivo di quasi 1,5 kg, occultati all’interno di un sacchetto di plastica. La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione, permetteva di rinvenire, nel vano cucina, due dosi di sostanza stupefacente del tipo Hashish del peso complessivo di circa 2gr, nonché di una dose di poco meno di 1 gr. di marijuana. Pertanto il pensionato, al termine delle operazioni investigative, veniva tratto in arresto dal personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Licata poiché ritenuto responsabile dei sopraindicati reati e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, veniva posto agli arresti domiciliari.