E’ lotta all’abbandono selvaggio di spazzatura. E’ il vicesindaco Antonio Montana a rendere noto come “nella sola giornata di ieri sono state elevate ben 15 sanzioni amministrative, maggior parte delle quali in corso Serrovira”. Il contrasto è sia per il rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta il conferimento nelle giornate del fine settimana che nei confronti di chi continua a depositare la spazzatura dove un tempo erano posizionati i cassonetti.