C’è il via libera definitivo della Giunta Regionale alla partecipazione dei Comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa per partecipare al bando del Ministero delle Infrastrutture per riqualificare i centri urbani. I tre Comuni otterranno un finanziamento di 15 milioni di euro.

“E’ un grande risultato politico – è il commento del sindaco di Licata Pino Galanti – ottenuto grazie alla sinergia con i sindaci di Comuni limitrofi al nostro, in questo caso Palma di Montechiaro e Ravanusa, e la collaborazione dell’assessore Giuseppe Ripellino. Licata è stata inclusa nel progetto e riceverà una parte considerevole del finanziamento. Mi rallegro per il lavoro di squadra, fatto insieme ad altre amministrazioni comunali, e mi auguro che questo possa essere lo schema da seguire per altre iniziative che tendano a riqualificare il nostro territorio”.