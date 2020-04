Rimanere a casa è l’unica arma che abbiamo per vincere il coronavirus.

Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto, con il computer possiamo mantenere i nostri contatti con parenti, amici, lavorare e rendere meno duro questo imposto isolamento. Ma quando qualcosa non funziona cosa dobbiamo fare?

Grazie alla disponibilità di volontari si potrà dialogare con esperti del ramo informatico. Nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 11 alle 13, il tecnico Aurelio Balsamo dell’ “Area Informatica” sarà a disposizione dei cittadini al telefono per risolvere dove possibile eventuali problemi di computer, stampanti e internet chiamando il numero 0922772254, quindi senza uscire di casa.

Dalla sede di Cittadinanzattiva Licata