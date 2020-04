Un appello alla solidarietà è stato lanciato stamani dal Sindaco Giuseppe Galanti a favore di quanti, a causa dello stravolgimento socio – economico provocato dall’espansione del virus COVID – 19, si sono improvvisamente trovati in grosse difficoltà.

E, spronato anche dalle diverse disponibilità a rendersi utili per la collettività, esternate da numerosi licatesi residenti al Nord o all’estero, come prima iniziativa, alla luce della recente ordinanza emanata dal Capo della Protezione Civile, ha attivato un conto corrente dedicato all’emergenza coronavirus a Licata, allo scopo di procedere ad una raccolta di fondi attraverso il quale ognuno potrà dare il proprio contributo.

“Quotidianamente – afferma il Sindaco Galanti – giungono diverse richieste di dpi (dispositivi di protezione individuale) da parte dei cittadini, ma anche di aiuto economico da insospettabili famiglie che si sono improvvisamente ritrovare in difficoltà economica. E’ pur vero che stiamo assistendo in questi giorni difficili alla mobilitazione di aziende, professionisti, lavoratori, singoli cittadini, ognuno per cercare con i propri mezzi e la propria professionalità di sostenere la comunità, e questo fondo che si costituirà con le donazioni potrà ulteriormente essere un punto di forza e anche di riferimento per chi vuole dare una mano anche dall’estero alla propria città. Rivolgo pertanto – prosegue il primo cittadino – un appello a tutti voi a fare un ulteriore atto di amore in favore delle persone che a Licata, in questo omento, vivono molte difficoltà, invitandovi ad effettuare una donazione al nostro Comune, tramite bonifico bancario, per permettere all’Ente di contrastare anche con questo strumento questa lunga emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale. Con l’occasione voglio anche esprimere un ringraziamento a tutte quelle persone che, nonostante i rischi, in questo momento difficile stanno lavorando senza sosta per tutelare la nostra salute, nonché mandare un grande in bocca al lupo a tutti coloro che in questi giorni stanno combattendo con la malattia, con l’augurio di rimettersi presto. Ed ancora, voglio esprimere la mia vicinanza e quella dell’intera amministrazione comunale, a tutte le famiglie delle persone scomparse in questi tristi giorni per la perdita dei propri cari”.

Queste le coordinate bancarie per chi volesse effettuare la donazione, specificando la causale: “Donazione per emergenza Covid 19”:

IBAN: IT40V0896982970000000000572;

BIC: ICRAITRRQXO;

BANCA: BANCA SAN FRANCESCO – CREDITO COOPERATIVO- CANICATTI’ SRL – AGENZIA DI LICATA