Primo caso di Coronavirus a Licata, si stanno ricostruendo contatti e spostamenti

Dopo aver accertato il primo caso di contagio da Coronavirus a Licata – si tratta di una donna di 55 anni – si sta cercando di ricostruire gli spostamenti e i contatti da lei avuti nell’ultimo periodo. Sotto stretta osservazione ci sono anche i familiari della donna (il marito sarebbe un dipendente pubblico) che però, secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere, si sarebbe immediatamente messa autonomamente in quarantena domiciliare una volta rientrata a Licata. Questo dovrebbe aver ridotto al minimo la possibilità di eventuale trasmissione del virus. Stessa sorte per il marito che è stato posto in ferie d’ufficio. “L’invito per tutti è sempre lo stesso – le parole del vicesindaco Montana – restare a casa. Stiamo intensificando i controlli con la Municipale per sanzionare chi viene trovato per strada senza validi motivi”.