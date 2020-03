Il TDM: “Campionamenti e tamponi a tappeto”

Il TDM di Licata propone nuove metodologie di campionamenti e dell’effettuazione di tamponi.

In merito all’emergenza COVID-19 e relativamente alle misure atte al suo contenimento, proponiamo di cambiare la politica del campionamento e di effettuare tamponi a tappeto in tutta la regione Sicilia anche se questo dovesse comportare il coinvolgimento di personale sanitario volontario o già in pensione o di associazione di volontariato.

Come insegnano le esperienze di altri Paesi quali la Cina e la Corea del Sud, la migliore arma contro il virus è quella di isolare gli asintomatici e i super contagiatori.

Questo si può ottenere solo con un capillare controllo delle persone a casa tramite tamponi.

Anche la regione Veneto ha adottato questo sistema di ricerca degli asintomatici ottenendo in breve tempo ottimi risultati e salvando migliaia di vite.

Il Coordinatore Assemblea Territoriale: Riccardo Cipriano

Resp.TDM Licata-Vice segretario regionale: Maria Grazia Cimino