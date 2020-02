Carnevale 2020, organizzazione nel vivo. Vincenti: “Grande scambio di idee”

Carnevale 2020, l’ex vicesindaco Angelo Vincenti fa il punto della situazione a livello organizzativo.

Dopo la passata edizione del carnevale licatese che ha conseguito un notevole successo incassando anche i complimenti di diversi comuni della Sicilia, anche quest’anno nonostante le notevoli difficoltà, i ragazzi si stanno impegnando al massimo per ridare un po’ di allegria ai tanti giovani e meno giovani presenti nella nostra città. Mentre il comune sta curando gli aspetti burocratici e logistici, e in parte contribuendo con una quota alle spese di realizzazione e pagando la di Siae, le associazioni si stanno muovendo grazie agli sponsor che collaborano nelle spese da sostenere. Quest’anno c’è stato il supporto sostanziale di un nostro concittadino che già si era distinto in un’altra iniziativa che riguardava gli abbonamenti allo stadio, si tratta di Marcello Giavarini. C’è da dire che anche l’anno scorso gli sponsor hanno garantito in parte i costi per la realizzazione dei carri nonostante il contributo del comune che da solo, non riuscirebbe a coprire per intero i costi. Tra gli sponsor d’eccellenza della passata edizione, ricordo l’amico Vincenzo Armenio titolare della Clinica Beauty Dental che con grande amore verso la nostra città ha contribuito in silenzio alla realizzazione di un carro. Non è facile gestire un evento così complesso e di responsabilità, ma sicuramente è motore di economia seppur per un breve periodo, inoltre rappresenti un grande momento di aggregazione non solo tra i giovani ma anche tra generazioni diverse. Grande scambio d’idee, esperienze e passioni all’interno dei magazzini dove sono allestiti i carri, e dove tutto gira in maniera frenetica e mai statica. Strutture realizzate con maestria e pezzi di carro riadattati spesso più difficoltosi da trasformare. Colori e calore all’interno di strutture di solito fredde e senza servizi. A tal proposito grazie quest’anno al signor Giorgio Michele che gratuitamente ha messo a disposizione i propri capannoni e che con grande affetto dimostra quasi quotidianamente il proprio assenso a queste iniziative. Da notare come spesso chi aiuta a coprire i costi sostenuti dai carristi, sono attività che non godono direttamente dei benefici economici dell’evento a differenza di tanti, non tutti per fortuna, che con la vendita di beni al consumo in queste giornate fanno sicuramente incassi maggiori. Vorrei ringraziare alcuni protagonisti di questo evento ad iniziareda Enzo Alabiso e Giuseppe Gueli veterani insieme a me di tanti carnevali. Gli amici Angelo Damanti e Salvo Spiteri, Agostino e Giuseppe Incorvaia, Alessandro Cammilleri e Angelo La Cognata, Bennici Andrea e Profeta Luca dietro di loro altri lavorano con passione e a citarli tutti rischierei di dimenticarne qualcuno.

Angelo Vincenti