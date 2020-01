D’Orsi (M5S): “Manca programmazione su tutti i fronti”

“Mancanza di programmazione e pianificazione conduce all’immobilismo di questa amministrazione”, questo il senso di un intervento di Melania D’Orsi consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

Il gruppo consiliare d’opposizione “Liberi e indipendenti per Licata” ha considerato inopportuno il mio annuncio di mozione di sfiducia nei confronti di questa amministrazione per manifesta incapacità.

Io, di contro, ritengo invece riprovevole l’atteggiamento di chi, nel caso specifico “consigliere comunale”, alla luce del totale immobilismo di questa amministrazione, persiste a restare in silenzio.

Ci troviamo nel 2020 e la evidente mancanza di programmazione e pianificazione su tutti i fronti continua a non portare giovamento ai cittadini e al nostro territorio.

Ancora in consiglio comunale si attende la trasmissione da parte dell’amministrazione del bilancio di previsione 2019.

Come già più volte espresso dalla sottoscritta, la mancata approvazione del bilancio, ma ancora di più l’assenza di una stesura di quello previsionale, continua a compromettere la reale e concreta possibilità di espletare i servizi essenziali che debbono essere offerti ai cittadini, per un miglioramento della vita cittadina.

Ad esempio, l’amministrazione non è stata e non è ancora in grado di garantire il fondamentale servizio di refezione scolastica a tutela dei bambini e a sostegno delle famiglie. Questo ha comportato e comporta un grave disservizio nell’espletamento delle attività scolastiche, con conseguenti disagi che tuttora gravano sulle famiglie.

Al Sindaco e all’amministrazione, a nome di tutti i cittadini, chiedo concretezza e che ci si protenda verso programmazioni e pianificazioni efficaci ed efficienti, alla luce del fatto che non credo che l’evidente situazione di stallo politica di questa amministrazione, con un notevole pressappochismo a discapito dei nostri cittadini e della nostra città, possa essere considerata una delle tante discussioni da bar, come ha espresso il Sindaco attraverso mezzo stampa.

Melania D’Orsi – consigliere comunale Movimento 5 Stelle