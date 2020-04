Le limitazioni negli spostamenti imposti dal decreto governativo non scoraggiano i malintenzionati. I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano su un’intrusione avvenuta alle prime ore del mattino in un’abitazione disabitata di via Palmiro Togliatti, una zona residenziale di Oltreponte. I militari dell’Arma si sono recati sul posto ed hanno accertato l’intrusione. Bisognerà adesso capire se chi si è introdotto ha asportato qualcosa in quanto l’edificio è da tempo disabitato.

Un episodio analogo, pochi giorni fa, si era già registrato in via Palmiro Togliatti. In quel caso ad intervenire erano stati gli agenti del commissariato di Polizia.

Episodi che stanno creando un pò di apprensione tra i residenti della zona.