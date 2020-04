Un’altra tornata di tamponi rino-faringei è stata eseguita questa mattina in ambito ospedaliero nei confronti di licatesi rientrati nelle scorse settimane dal Nord o dall’Estero e che negli ultimi 15 giorni sono rimasti in isolamento domiciliare. Nessuna delle persone sottoposta al tampone questa mattina accusa sintomi simil-influenzali e, subito dopo, sono state rimandate a casa in attesa dell’esito che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.