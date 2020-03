I Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina nel tardo pomeriggio di ieri sono dovuti intervenire in via Palma per domare le fiamme sviluppate all’interno di un autosalone. L’esercizio in quel momento era chiuso per effetto delle disposizioni del decreto ministeriale. I pompieri hanno lavorato a lungo per avere la meglio delle fiamme. I danni sarebbero notevoli. Tutte le piste che possono aver causato il rogo sono aperte da parte degli inquirenti.