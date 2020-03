Lauria, Di Franco e Moscato: “Siano sospesi i tributi locali”

A seguito della recente notizia riguardo l’avvio anche a Licata della sanificazione delle strade cittadine, sentiamo forte il bisogno di chiedere all’amministrazione comunale rassicurazioni riguardo al fatto che tali operazioni vengano svolte in maniera appropriata e con i dovuti accorgimenti su tutto il territorio licatese, anche nelle strade secondarie, nelle periferie. Chiediamo che venga pubblicato un cronoprogramma di tale attività, mettendo a conoscenza in quali quartieri avverrà la sanificazione. Inoltre un ringraziamento va fatto alle persone ed imprese che hanno donato i disinfettanti al comune, grande atto di generosità e solidarietà ed ai volontari della protezione civile e delle altre associazioni che anche in questi giorni si spendono per il bene della città. Inoltre chiediamo fortemente a questa amministrazione che subito si attivi per la sospensione dei Tributi locali in corso, comprendente avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento ecc., almeno fino a quando non si ritornerà alla normalità, misure peraltro già attuate in altri comuni. Infine, ci teniamo a far sapere all’Amministrazione che, anche se consiglieri di opposizione, siamo disponibili a collaborare per quanto di nostra competenza, con il solo fine la tutela della salute dei licatesi, negli interessi della collettività.

I consiglieri

Vera Lauria

Piera Di Franco

Francesco Moscato