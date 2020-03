Uffici pubblici e strada, avviata la sanificazione (video)

Al via da stamattina, a cura degli operai del Comune, gli interventi di sanificazione degli uffici pubblici di Licata.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Galanti, per eseguire al meglio l’intervento, che riguarderà anche i luoghi di culto e tutte le vie del centro abitato, sta utilizzando il prodotto igienizzante che la società Bioinagro ha donato qualche giorno fa al Comune. Nelle prime ore del mattino di oggi è stata sanificata l’aula consiliare di Palazzo di Città.

“Il 17 di marzo – è il commento del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Russotto – tornerà a riunirsi il consesso cittadino, con importanti argomenti all’ordine del giorno, ed ho già predisposto che i consiglieri siedano ad almeno un metro di distanza uno dall’altro. La sanificazione posta in essere stamattina è utile a garantire che la seduta si svolga in un luogo in cui i pericoli di contagio sono ridotti al minimo”.

La sanificazione delle vie cittadine inizierà alle 17 di oggi e sarà ripetuta alle 5 del mattino di domani. Andrà avanti così, ogni giorno, fino alla fine dell’emergenza.