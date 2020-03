Coronavirus, allestita al Pronto soccorso la tenda pre triage

Accanto al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso è stata allestita dalla Protezione Civile, nel pomeriggio, una tenda pre triage per trattare i pazienti potenzialmente affetti da Coronavirus.

Nel pomeriggio di oggi il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha provveduto ad allestire, in un’area attigua al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, una tenda pre triage dove trattare, qualora si rendesse necessario, pazienti potenzialmente affetti da Coronavirus.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Asp 1 di Agrigento ed a montare la tenda sono state la Pro Civis di Licata e l’Associazione di Protezione Civile di Comitini. All’interno della tenda opererà personale sanitario in servizio nel presidio ospedaliero.

“Si tratta – è il commento del sindaco Pino Galanti – di un ulteriore accorgimento a protezione del rischio di contagio dal Coronavirus. Qualora al pronto soccorso dell’ospedale di Licata dovessero presentarsi dei pazienti potenzialmente affetti dal virus, verrebbero trattati all’interno della tenda, senza avere contatti con le altre persone, nell’attesa di essere sottoposti al tampone. Se il tampone dovesse rivelarsi positivo, al pronto soccorso arriverebbe un’autoambulanza dedicata per il trasferimento del paziente, qualora dovesse essere necessario, in altre strutture sanitarie. Come si vede, non stiamo trascurando nulla per proteggere la popolazione dal rischio del contagio”.