Autorizzato parco eolico, sorgerà sulle colline di monte Aratato

L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità ha dato il via libera al progetto presentato dalla Società Parco Eolico di Licata S.r.l, per la realizzazione di un’opera denominata “Parco Eolico Licata”. All’istallazione è stata concessa la dichiarazione di pubblica utilità con scadenza fissata al 27 Luglio 2022. Il progetto definitivo dei lavori prevedrà l’espropriazione e l’asservimento di alcuni beni immobili. Non si tratta ovviamente di eolico “marino”.

Adesso c’è pertanto anche il via libera da parte dell’assessorato regionale di riferimento alla realizzazione del nuovo parco di pale eoliche tra Monte Aratato del Muro, Monte Agrabona, Contrada Turchio Grande e Contrada San Pietro, nei territori dei Comuni di Licata e Butera alla ricerca di energie rinnovabili e alternative.