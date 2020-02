“Rotary per l’Ambiente e territorio”, un concorso del Distretto 2110

Il Rotary Club di Licata presieduto dall’Ing. Mario Giuliana, sensibile alle gravi problematiche inerenti la salvaguardia dell’ambiente ed al fine di poter contribuire alla loro soluzione aderisce e sponsorizza dandone ampia diffusione nelle nostre comunità al concorso del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’attribuzione del Premio di Laurea per l’Ambiente e territorio. Le finalità sono quelle di individuare delle alternative tecnico – scientifiche in grado di modificare gli stili di vita, di invertire e ridurre le fonti di inquinamento all’attuale allarmante situazione, contribuendo in tal modo fattivamente a migliorare e lasciare alle attuali e future generazioni migliori condizioni ambientali, anche in termini di attrazione turistica. Il concorso si prefigge di assegnare dei premi a delle tesi di laurea in Ingegneria Ambientale. Coloro che sono interessati a partecipare possono consultare il Bando di concorso sul sito web del Distretto Rotary 2110 – Sicilia e Malta ( www.rotary2110.it ) e su quello del Dipartimento di Ingegneria di Palermo (www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria), per eventuali ulteriori informazioni possono rivolgersi al Presidente del Rotary di Licata Ing. Mario giuliana tramite indirizzo mail (giulianamario@virgilio.it). e al V. Presidente e Responsabile Pubbliche Relazioni del Rotary Club di Licata Dott. Baldassare Santoro all’indirizzo mail (baldosantoro52@gmail.com)