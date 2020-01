“L’Arcobaleno dei miei pensieri”, mercoledì premiazione al Re Capriata

Si svolgerà mercoledì 15 Gennaio alle ore 16.00, presso l’Auditorium dell’I.I.S.S. “Re Capriata” di Licata, la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di poesia “L’Arcobaleno dei miei pensieri”, che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Ad organizzare l’evento le Prof.sse Sandra Alabiso, Beatrice Grillo, Angela Fragapani e Mariaconcetta Montagna. Ospite d’eccezione, in qualità di giurato, il poeta dialettale licatese Lorenzo Peritore. L’evento si svolgerà in concomitanza dell’Open Day, durante il quale insegnanti e studenti saranno lieti di accogliere gli alunni delle scuole medie e le loro famiglie per illustrare l’offerta formativa, e far visitare i laboratori dei vari indirizzi. La serata sarà allietata dagli alunni, che oltre ad interpretare le poesie del concorso, si esibiranno in canti e passi di danza. Agli intervenuti verrà offerto un Buffet preparato dai docenti e dagli alunni di indirizzo. Prossimi appuntamenti al Re Capriata saranno la I° edizione del concorso “Chef per un giorno”, che si svolgerà il 25 gennaio 2020 alle ore 9.00, nei laboratori di Cucina, e la II° edizione del concorso in memoria della Shoah dal titolo “Dignità e Memoria: la Shoah”, la cui premiazione avverrà il 27 gennaio 2020 alle ore 9.00, presso l’Auditorium dell’Istituto.