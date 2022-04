Pubblicità

Dopo il conseguimento della vittoria del campionato di promozione, con il matematico approdo in serie D di domenica scorsa, la Cestistica Licata ha giocato al Pala Ferraro di Piazza Armerina l’ultima partita della Fase 2 della competizione con l’obiettivo di allungare la loro striscia di imbattibilità a 12 vittorie.

I ragazzi di coach Lanzerotti sono, dunque, scesi in campo con una grande determinazione ma hanno dovuto far subito i conti l’attacco dei padroni di casa. Al termine del primo quarto, la situazione è in completa parità (13-13) ma è nella seconda frazione di gioco che la partita si sposta in favore della Cestistica che, con un attacco molto prolifico ed un’ottima difesa, piazzano un parziale di 17-6 e chiudono il primo tempo con un vantaggio di +11. Nella 3° ripresa, il Siaz Piazza Armerina rimette subito in piedi la partita riducendo lo svantaggio a -9 ma i gialloblu continua a restare avanti. Nel finale, la capolista dilaga nel punteggio e vince 36-57 grazie a soprattutto a 2 prestazioni individuali di alto livello (17 punti di Luca Lanzerotti e 14 punti di Ingenito) e ad una solida prestazione dei giovani talenti licatesi (quasi tutti a segno). La Cestistica Licata vince in trasferta, rimane imbattuta e consegue la sua dodicesima vittoria di fila.

Tabellino ufficiale: Lanzerotti 17, Ingenito 14, G. De Caro 7, Cipriano 7, P. De Caro 2, Filì 2, Lombardo 2, Castiglione 2, Grillo 2, F. Rabita 0

Classifica aggiornata:

1) ASD Cestistica Licata

2) A.S. DIL. Grottacalda

3) POL. DIL. Ideal Gela

4) C. Olimpia Domenico Savio ASD

Antonino Paradino