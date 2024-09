Pubblicità

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA 12 ASSUNZIONI PER IL COMUNE DI LICATA

I CONSIGLIERI RIPELLINO, RUSSOTTO E AUGUSTO: “SARANNO ASSUNTI INGEGNERI, ARCHITETTI E AMMINISTRATIVI”

Il Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, ha pubblicato il Decreto di approvazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni comunali. Ebbene, per il Comune di Licata il Decreto prevede ben 12 assunzioni.

A renderlo noto sono stati i consiglieri del Gruppo Misto: Angelo Ripellino, Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto.

“Il Governo – spiegano i tre consiglieri comunali – ha recepito le istanze delle Amministrazioni Comunali in relazione al fabbisogno di personale ed ha varato il Decreto. I tempi non si conoscono ancora, visto che dovranno essere banditi i concorsi, ma di certo c’è che il Comune di Licata potrà assumere, considerato che i posti in organico sono vacanti, 4 architetti, 4 ingegneri e 4 specialisti in attività amministrative e contabili”.

Per i tre consiglieri comunali “si tratta di una boccata d’ossigeno per il Comune, che potrà finalmente avere nuove risorse per coprire i posti in organico e di conseguenza migliorare la programmazione ed i servizi resi agli utenti, ed allo stesso tempo di una grande opportunità di lavoro per un territorio in cui il livello di disoccupazione continua ad essere alto”.