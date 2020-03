Rianimazione ospedale, PD all’attacco: “Le risposte non dettate dalla polemica politica”

Rianimazione ospeade, è polemica tra il coordinamento locale del Pd e il parlamentare Carmelo Pullara.

Dissentiamo, con il garbo ed il rispetto dovuti al momento, dalle gratuite considerazioni a nostro indirizzo circa le richieste di interventi urgenti ed emergenziali per l’ospedale di Licata. Riteniamo non sia il momento di polemiche ed accuse politiche, in particolare verso un partito locale che chiede soltanto sicurezza per i propri cittadini. Noi non lo abbiamo fatto,perché non lo riteniamo opportuno e corretto. Non c’è demagogia né allarmismo. Si chiede solo una sanità che protegga la popolazione locale più che curare talune fortune elettorali. Allora ognuno faccia la propria parte: noi interpelleremo i nostri parlamentari nazionali e regionali. Altri al governo, hanno il dovere di attivarsi nella direzione di creare le condizioni per avere un reparto di rianimazione nell’ospedale di Licata. Certamente non possiamo che compiacerci che nel nostro ospedale siano già previste stanze di isolamento attrezzate per almeno 10 posti letto e ulteriori sono in fase di allestimento con i necessari ventilatori polmonari. Il momento impone unità di intenti, in una situazione di gravissima emergenza le risposte non possono essere dettate dalla polemica politica ma dalla sinergia di tutte le istituzioni e per questo motivo la nostra richiesta tende a mettere in campo interventi eccezionali e rapidi, senza cercare etichettature di nessun genere.

Il coordinamento PD Licata