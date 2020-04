Altre mascherine e tute donate questa mattina all’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

“E’ con enorme soddisfazione che oggi, la vigilia di Pasqua, abbiamo consegnato 200 mascherine fpp2, 600 mascherine fpp1 e 100 tute protettive di tipo 3 a tutto il presidio ospedaliero del San Giacomo D’altopasso di Licata. Appena ricevuti i presidi, commenta il dottore Antonello Di Mino, coadiuvato nella consegna dall’architetto Angelo Curella e dal dottore Decimo Agnello, ci siamo attivati per effettuare le consegne in ogni singolo reparto del nostro ospedale, effettuando consegne nelle mani dei primari e dei facenti funzione in quel momento, perché non possiamo esporre i nostri operatori a un rischio di contagio, soprattutto non vogliamo che avvenga all’interno del nosocomio, come tristemente è successo in altri paesi. Noi ci siamo andati, continua il dottore Di Mino, a nome anche degli altri promotori, il rag. Michelangelo Di Mino, l’avvocato Angelo Pisano, il rag. Giuseppe Salviccio e l’esperto web Luca Castrogiovanni, ma soprattutto a nome di tutti i donatori licatesi e non che ci hanno dato una mano per realizzare questa bellissima catena di solidarietà, che è stata spontanea, limpida, apolitica e senza risvolti personali, che ci ha fatto capire una splendida cosa: noi vogliamo il bene di Licata e dei licatesi!”.