“Il giorno del Ricordo”, Quasimodo e Marconi nel segno di Udovisi

“Il giorno del Ricordo” è una solennità civile nazionale che si celebra il 10 Febbraio di ogni anno, è stata istituita dalla Presidenza della Repubblica Italiana (legge 30 del marzo 2004, n. 92) nel 2004: “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.”

Sono stati gli studenti delle terze classi della Media Marconi e del plesso Quasimodo a ricordare.

“La ricostruzione storica del massacro delle Foibe con le testimonianze dei sopravvissuti ci consegna immagini strazianti e racconti pieni di amarezza- afferma uno studente-nel guidare i compagni delle altre classi, alla visione del video realizzato.

In un’atmosfera dal silenzio assordante, in classe, a far rumore sono le parole di coloro che hanno vissuto, ricordano e lo fanno con una certezza che è quella di aver pagato per tutti. Esuli istriani rotti a brandelli. Strappati dalle proprie radici. Non emigranti ma esuli. Esuli spogliati della propria identità, della propria casa. Annullati. Invisibili.

Gli studenti presentano il sopravvissuto e testimone Graziano Udovisi (scomparso nel 2010) che racconta cosa ha subito e come si è salvato.

L’intensa e significativa attività didattica di ricerca-azione è stata proposta dalla Prof.ssa Giovanna Incorvaia che ha fornito agli studenti, un’ampia e ricca documentazione storiografica. Sono stati i suoi alunni della 3D Marconi a sviluppare ed elaborare il video meravigliosamente interessante e di immediata comprensione.

In Italia nessuno parlava delle Foibe, il racconto delle foibe avviene da vent’anni.

Si è taciuto per sessant’anni. Ed è stato. È accaduto ancora che uomini uccidessero altri uomini in nome di una ideologia.

Altre lezioni sul “Giorno del Ricordo” sono state tenute dalla Prof.ssa Tiziana Alesci, la Prof.ssa Ilaria Lombardo e la Prof.ssa Annamaria Vecchio che hanno proposto lo scambio didattico sul lavoro teatrale del cantante e attore Simone Cristicchi dal titolo “Magazzino 18. Storie di italiani esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia.

Al termine delle lezioni dedicate al Giorno del Ricordo, la docente Annamaria Vecchio ha ricordato la figura e l’opera svolta durante il suo pontificato, da Papà Giovanni Paolo II, Karol Jozef Wojtyla, per tutto il mondo, Papa Wojtyla.

Per il supporto bibliografico e logistico si ringraziano le docenti Maria Lavina Fili’ e Annamaria Milano.