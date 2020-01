Cittanovese insidiosa, esame calabrese per il Licata

Con un divario di quattro punti in classifica, tenteranno di allungare il passo verso la quota salvezza, Cittanovese e Licata. Il match che vedrà domani le due squadre contendersi l’intera posta in palio, si terrà in terra calabra, allo stadio Morreale-Proto, con fischio d’inizio fissato alle 14:30. Sicuramente quella contro la squadra calabrese che si trova all’ottava posizione, è una partita che nasconde delle insidie ma i licatesi stanno attraversando un buon momento di forma che li posiziona nei quartieri alti della graduatoria di questo girone I. Solo il capitano dei gialloblu Maltese sarà assente per squalifica.

Salvatore Cucinotta