I balli di San Lorenzo stanno presentando il conto in termini di contagi da Covid 19. La situazione è preoccupante: l’ultimo report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento fissa infatti in 104 il numero di persone attualmente in isolamento domiciliare perchè risultati positivi al tampone. E il dato sembra essere destinato a salire ancora per effetto di tamponi che stanno per essere processati.

La città sta pagando i bagordi delle scorse settimane, inutile girarci attorno. Le scene viste a San Lorenzo stanno presentando infatti il conto. Balli e canti senza regole all’interno di diversi stabilimenti balneari lungo la costa, distanziamento sociale completamente assente, uso di mascherine divenuto ormai un optional hanno portato all’odierna situazione.