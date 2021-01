Come avevamo purtroppo anticipato questa mattina sul nostro portale, è arrivata la conferma di nuovi contagi da Covid 19. Si tratta di dieci licatesi (6 uomini e 4 donne) la cui positività è stata accertata e resa nota dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per il tramite della Polizia municipale. Dopo diversi giorni di continua flessione, torna pertanto a salire il numero di unità in trattamento sanitario domiciliare nella nostra città.