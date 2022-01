Pubblicità

La Dea Bendata torna puntuale alla tabaccheria Luciano Montana di via Gela. La prima vincita dell’anno è di quelle consistenti. Nell’estrazione 232 del 3 Gennaio del 10 E Lotto è stata centrata una vincita di ben 18mila euro. Si tratta del primo biglietto vincente dell’anno 2022. La notevole somma in denaro è già stata riscossa e di conseguenza il vincitore si conosce già. La Tabaccheria Luciano Montana si conferma la prima in assoluto nella nostra Provincia per mole di vincite.

E adesso c’è grande attesa per l’estrazione da 5 milioni di euro della Lotteria Italia in programma il 6 Gennaio. Dita incrociate e speranza di nuove vincite che si rinnovano.