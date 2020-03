Rianimazione, Mario Augusto: “Il Sindaco la chieda all’assessore regionale”

L’adeguamento dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso viene chiesto anche dal sindacalista Mario Augusto, componente del direttivo locale della CGIL. In primo piano c’è ovviamente la Rianimazione. Augusto fa notare come “nella penultima rete ospedaliera per il San Giacomo d’Altopasso erano previsti 4 posti letto di terapia intensiva. Posti poi rimossi nella riorganizzazione del 2019”. Mario Augusto interpella quindi il Sindaco Galanti. “Il primo cittadino chieda all’assessore alla Sanità e al Presidente della sesta commissione il ripristino di quella dotazione per il nosocomio licatese”.